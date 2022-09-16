منتخب الإكوادور يضم كاستيو أمام السعودية واليابان

انضم الظهير الأيمن بايرون كاستيو، المحترف بصفوف ليون المكسيكي، ضمن قائمة منتخب الإكوادور التي تضم 28 لاعبا استعدادا لمواجهتي السعودية واليابان الوديتين.

وانضم كاستيو (23 عاما) مساء الخميس لقائمة المدرب الأرجنتيني للإكوادور، جوستافو ألفارو، في نفس اليوم الذي انعقدت فيه جلسة لجنة الاستئناف التابعة للفيفا في زيورخ سويسرا لمراجعة الشكوى المقدمة من تشيلي بشأن المخالفات المزعومة في أصل اللاعب.

ويسعى هذا الاتهام من جانب تشيلي، الذي رفضه الفيفا في البداية، لكي تلعب مكان الإكوادور في مونديال قطر الذي سينطلق في نوفمبر المقبل، بسبب تزوير في وثائق جنسية اللاعب الإكوادورية.

واتهمت تشيلي، التي انضمت إليها بيرو لاحقا، الإكوادور بالتحالف بشكل غير صحيح مع كاستيو خلال جولات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 في قطر، معتبرة أنه قدم وثائق مزورة في المحاكمة التي عقدت العام الماضي حيث تم إثبات أصله وولادته في الإكوادور وليس كولومبيا.

وبصرف النظر عن هذا الجدل، يواصل ألفارو التخطيط لإعداد المنتخب الإكوادوري بهدف مشاركته في قطر 2022.

واستدعى المدرب الأرجنتيني 28 لاعبا لمواجهة يوم 23 سبتمبر ضد السعودية في مورسيا (إسبانيا)، و27 لاعبا ضد اليابان المقررة في دوسلدورف (ألمانيا).

وتأهلت الإكوادور لنهائيات المونديال بعد حلولها رابعة في تصفيات أمريكا الجنوبية، لتشارك للمرة الرابعة في تاريخها بعد كوريا واليابان 2002 وألمانيا 2006 والبرازيل 2014.

ووقعت الإكوادور في المجموعة الأولى بالمونديال وستخوض المواجهة الأولى أمام المنتخب المضيف، وبعدها ستواجه هولندا والسنغال.