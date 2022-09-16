ليفربول: لمسة صلاح الرائعة فتحت أبواب التسجيل أمام أياكس

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أشاد نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه محمد صلاح والدور الكبير الذي لعبه خلال الفوز على أياكس أمستردام الهولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول في تحقيق فوزه الأول بالمجموعة على حساب أياكس أمستردام بنتيجة 2-1 سجل خلالها صلاح الهدف الأول ليحسن الريدز من أوضاعه في المجوعة بعد الخسارة أمام نابولي الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لهدف صلاح في شباك أياكس، معلقًا عليه:" لمسة محمد صلاح الرائعة فتحت التسجيل أمام أياكس أمستردام".

فوز ليفربول على أياكس رفع رصيده للنقطة الثالثة ليحتل وصافة المجموعة خلف نابولي المتصدر ولديه 6 نقاط بينما تجمد رصيد أياكس أمستردام عند ثلاث نقاط ويحتل المركز الثالث في المجموعة.