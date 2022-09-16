تأجيل معرض الكتاب الدولي بالخرطوم

قرر وزير الثقافة والإعلام بالسودان الدكتور جراهام عبد القادر، اليوم الجمعة، تأجيل معرض الخرطوم الدولي للكتاب، الدورة 17، والذي كان المقرر له في 19 أكتوبر القادم إلى أجل يحدد لاحقًا.

وأرجع وزير الثقافة والإعلام في بيان اليوم، أسباب التأجيل إلى السيول والأضرار التي ترتبت عليها، وضرورة توجيه الدولة للوقوف مع المتضررين، فضلا عن تقلب الفاصل المداري الذي ينذر بغزارة الأمطار وما يترتب عليها بالإضافة لمنح مزيد من الوقت لإجراء الترتيبات الفنية والإدارية لتقديم دورة متميزة ومثالية.

وأعربت وزارة الثقافة والإعلام واللجنة العليا لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب عن شكرهم لكل شركاء المعرض من دور النشر الوطنية والأجنبية بالإضافة للملحقيات الثقافية والسفارات الأجنبية بالسودان فضلاً عن المؤسسات التعليمية وأجهزة الإعلام والقطاعات الثقافية وجمهور المعرض عن دورهم الكبير في دعم المعرض خلال الدورات السابقة.