نشطاء البيئة البولنديون يحذرون من تأثير قناة مائية جديدة تربط بحر البلطيق بنهر فيستولا

حذر نشطاء معنيون بالحفاظ على البيئة في بولندا، اليوم الجمعة، من التأثير السلبي لقناة مائية جديدة تربط بحر البلطيق بنهر فيستولا، مما يسمح بتجاوز الابحار في المياه الروسية.

وتخطط الحكومة البولندية لافتتاح القناة الجديدة التي يبلغ طولها كيلومتر واحد غدا السبت.

كما تعتزم الحكومة أيضا القيام بمزيد من أعمال الحفر لشق ممر ملاحي عبر بحيرة فيستولا.

من جانبه حذر كرزيستوف سيبور من منظمة السلام الأخضر بولسكا، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، من أن المركبات النيتروجينية والفوسفاتية الناتجة عن النشاط الزراعي قد ترسبت في قاع البحيرة.

وتابع بالقول "في اللحظة التي يتم فيها تجريف قناة الملاحة، سيتم تحريك هذه المواد الراكدة في المياه، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تكاثر الطحالب، ولقد شهدنا مؤخرا العواقب المأساوية لهذا الأمر فيما يتعلق بنفوق الأسماك في نهر أودر ".