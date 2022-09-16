قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الروسية قصفت مؤخرا بعض المناطق الحساسة على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن ذلك مجرد تحذير لما يمكن لموسكو القيام به.



وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون، التي اختتمت أعمالها في سمرقند عاصمة أوزبكستان، أن "روسيا لا تحارب في أوكرانيا بالجيش الروسي بأكمله، وإنما بجزء منه فقط"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



واتهم بوتين الغرب بأنه روج على مدار السنوات العشر الماضية لفكرة "انهيار روسيا"، متابعا: "الغرب يستخدم أوكرانيا للتوصل إلى هدفه في تقسيم روسيا".



ومضى قائلا: "هدفنا من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هو وقف هذه الأفكار".



وكشف الرئيس الروسي عن أنه كانت هناك "محاولة لشن هجمات إرهابية على محطات نووية على الأراضي الروسية، وليس فقط على أراضي محطة زابورويجيه للطاقة النووية".



وحول ملف تصدير الحبوب، قال بوتين إن من بين 121 سفينة خرجت من الموانئ الأوكرانية، اتجهت 3 سفن فقط إلى البلدان الفقيرة وفقا برامج الأمم المتحدة، مردفا: "الغرب يخلق المشاكل، ثم يحلها على حساب الآخرين".



وذكر أن الدول الغربية رفعت الحظر عن الأسمدة الروسية، بينما يزال الحظر على قطاعات النقل والتأمين، واستقبال السفن، مضيفا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يحاول حل هذه المشكلة، ونتمنى أن ينجح في ذلك.



كما لفت إلى اقتراب حجم تجارة روسيا مع الصين، من الوصول إلى 200 مليار دولار.



واعتبر بوتين أن أزمة الطاقة لم تبدأ مع بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإنما قبل ذلك التاريخ بعام على الأقل وتحديدا مع سياسة الطاقة الخضراء.