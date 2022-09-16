ارتفاع الاستثمار الخارجي المباشر للشركات الكورية الجنوبية في الربع الثاني

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الاستثمار الخارجي المباشر لكوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 1ر13بنسبة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام وسط التعافي الاقتصادي من الجائحة.

وبلغت قيمة الاستثمارات التي قامت بها الشركات الكورية الجنوبية في الخارج 26ر19 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو، بارتفاع من 03ر17مليار دولار في العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة المالية.

وعزت الوزارة النمو بشكل أساسي إلى التأثير الأساسي المنخفض، حيث تسعى البلاد إلى التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا،بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

لكن قيمة الاستثمار تراجعت بنسبة 7ر25 % على أساس ربع سنوي بسبب تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، وفقا للوزارة.

ونما الاستثمار في القطاع المالي والتأمين بنسبة 1ر22% إلى 33ر7 مليارات دولار، وقفز بنسبة 4ر75%على أساس سنوي في قطاع التصنيع إلى 13ر6 مليارات دولار.

وزاد الاستثمار في مجال العقارات بنسبة 2ر5%إلى 32ر1مليار دولار ، وارتفع في قطاع الجملة والتجزئة بنسبة 7ر16%إلى 17ر1مليار دولار .

وبحسب الدولة، ارتفع الاستثمار المباشر لكوريا الجنوبية في الولايات المتحدة بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار، بينما انخفض الاستثمار في الصين بنسبو 5ر23% إلى 22ر1 مليار دولار.

واستحوذت أمريكا الشمالية على 2ر41% من إجمالي الاستثمار الخارجي المباشر لكوريا الجنوبية في الربع الثاني، تليها الدول الآسيوية بنسبة 5ر20%، وفقًا للبيانات.