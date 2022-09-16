المسيحي الديمقراطي الألماني يتهم شولتس بالركون إلى الجانب الخطأ في النقاش حول دعم أوكرانيا

وجه رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا فريدريش ميرتس، انتقادات حادة للحكومة الاتحادية بسبب الجدل الدائر حول تسليم دبابات لأوكرانيا التي تعرضت للهجوم من جانب روسيا.

وقال ميرتس لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية: "للأسف المستشار يستمع إلى الأشخاص الخطأ في حزبه"، مبينا أن هذا هو "سبب حرمان أوكرانيا من الدبابات القتالية التي هي في أمس الحاجة إليها".

ووفقا لتقرير مشترك للصحيفة ومجلة "دير شبيجل" فإن فصيلا من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي يرغب في تقديم طلب إلى البرلمان الألماني "بوندستاج" الأسبوع المقبل لتوسيع مساعدات الأسلحة التي تقدمها ألمانيا إلى أوكرانيا، ولذلك فإن الحكومة الاتحادية مدعوة إلى "منح الموافقة على الفور لتصدير ناقلات الجنود القتالية والمشاة والمدرعات من المخزونات الصناعية إلى أوكرانيا".