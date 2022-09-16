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فرنسا: حزب ماكرون يندمج مع حزبين آخرين ويغير اسمه إلى النهضة

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 9:36 م | آخر تحديث: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 9:36 م

أعلن منظمو حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن الحزب سيغير اسمه إلى "النهضة" مطلع الأسبوع مع اندماجه مع حزبين حليفين أصغر منه حجما.

ومن المقرر أن يتم الاتفاق أخيرا على هذا التغيير في اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، مساء غد السبت.

وحتى الآن، لا يزال الحزب الذي أسسه ماكرون في عام 2016 يعرف باسم "الجمهورية إلى الأمام"، والذي ترجم بشكل مختلف إلى اللغة الإنجليزية، ولكنه غالبا ما يعرف باسم "إلى الأمام".

وقال الإعلان إنه سيتم تجديد الحزب الذي ينتمى إلى تيار الوسط وتوسيعه، مع دمج حزبي "أجير" و"تريتوار دو بروجريه".

وبدأ الحزب في استخدام الاسم الجديد في الانتخابات الأوروبية لعام 2019.

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