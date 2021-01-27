دراسة: كوب حليب يوميا يقلل احتمالية الإصابة بالسكري لـ10% و4 قطع لانشون تزيد الخطر بـ60%

يشيع مفهوم منطلق من العديد من الأبحاث بضرر تناول الألبان على مرضى السكري، ولكن دراسة إيطالية حديثة خرقت ذلك الاعتقاد إذ توصلت لكون الألبان تقلل العرضة للسكري، بينما لا يسبب النوع الدسم منها أي خطر بعكس اللحوم وخاصة المحفوظة منها التي تبين شدة خطرها على مرضى السكري.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن فريق من جامعة نيبلز فدريكو الإيطالية أجروا تحليل لـ١٧٥ من الدراسات السابقة حول تأثيرات ١٢ من الأطعمة على خطورة الإصابة بالسكري.

وتبين من خلال التحليل أن كوب من الحليب يوميا يقلل العرضة للسكري بـ١٠٪ بينما تقلل علبة الزبادي العرضة للإصابة بـ٦٪، بينما لا يعطي الجبن والزبدة تأثيرا إيجابيا أو سلبيا.

وتقول أناليسا جيوسا مشرفة الدراسة إن الألبان تحتوي فيتامينات تساعد علي هضم السكريات ما يرجح تخفيفها من احتمال الإصابة علي المبحوثين في الدراسات التي تم تحليلها.

وذكرت الدراسة إن أعلى خطر بالإصابة يكمن في اللحوم المحفوظة من اللانشون والنقانق وغيرها إذ تكفي ٤ شرائح لانشون يوميا لرفع احتمال العرضة للسكري بـ٦٠٪ بينما يتسبب تناول ١٠٠ جرام من اللحم الأحمر بـ٢٠٪ من العرضة للخطر.

وقالت أناليسا إن اللحوم الحمراء تحوي الكثير من الدهون المشبعة والحديد والكوليسترول وجميعها تضعف البنكرياس وتزيد مقاومة الخلايا للإنسولين بينما تضيف أن خطر اللحوم المحفوظة أكبر لاحتوائها على النترات والصوديوم المضرة.

وأوضحت الدراسة بانخفاض الخطر من اللحوم البيضاء للدجاج والطيور إذ تسبب الـ١٠ جرامات منها ٨٪ فقط من خطر الإصابة؛ ما ترجح أناليسا سببه في قلة الحديد والكوليسترول فيها، واحتوائها دهون مفيدة.

ورشحت الدراسة الأسماك والبيض كبديل مناسب لللحوم إذ أثبت التحليل للنتائج عدم تسبب الأسماك والبيض بخطر يذكر علاوة علي كونها لم تظهر فوائد في مقاومة السكري كحال الألبان.