بوتين: الدول الأوروبية لا تزال تعيش بعقلية الاستعمار وحان الوقت للتخلص منها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الدول الأوروبية لا تزال تعيش بعقلية الاستعمار وحان الوقت للتخلص منها.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة "منظمة شنجهاي للتعاون" بمدينة سمرقند في أوزبكستان.



واتهم الرئيس الروسي، الغرب، بالرغبة في تفكيك روسيا، قائلا إنه أرسل القوات المسلحة الروسية إلى أوكرانيا في فبراير الماضي، لمنع ذلك.



ومضى قائلا: "نراقب تطورات الهجوم المضاد الأوكراني الأخير"، مضيفا "ليست هناك أي حاجة لتغير خطط العملية العسكرية في أوكرانيا".



وأردف "أزمة الطاقة في أوروبا بدأت قبل أن تبدأ روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا"، مضيفا "لا نتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا".



وموجها حديثه لقادة الغرب، قال بوتين "إذا كنت بحاجة إلى غاز، ارفع العقوبات ضد نورد ستريم 2".



واستطرد الرئيس الروسي "خبراء شركة سيمنز الألمانية شهدوا على وجود تسرب في خط أنابيب نورد ستريم 1".



وأكد "شركة غازبروم الروسية بحاجة إلى ضمانات برفع العقوبات عن معدات خط أنابيب نورد ستريم 1".