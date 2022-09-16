أوكسفام: الأشخاص الذي يواجهون الجوع زاد بأكثر من الضعف في البؤر المناخية الساخنة

كشفت دراسة لمنظمة أوكسفام أصدرتها اليوم الجمعة أن عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الشديد في عشر مناطق متضررة بشدة جراء المناخ تضاعف مقارنة بعددهم قبل ست سنوات .

وأظهرت الدراسة أن المناطق الساخنة هي - الصومال وهايتي وجيبوتي وكينيا والنيجر وأفغانستان وجواتيمالا ومدغشقر وبوركينا فاسو وزيمبابوي- والتي حظيت بأكبر عدد من نداءات الأمم المتحدة مدفوعة بظواهر الطقس الشديدة.

وتشير دراسة أوكسفام إلى أن 48 مليون شخص في تلك الدول يعانون حاليا من الجوع الحاد - بزيادة قدرها 21 مليونا عن عام 2016- وأن 18 مليونا منهم معرضون لخطر الموت من الجوع.

وفي الوقت ذاته، قالت منظمة الإغاثة إن الأرباح التي حققتها شركات الوقود الأحفوري في 18 يوما تغطي الاحتياجات الإنسانية العالمية بالكامل التي قدرتها الأمم المتحدة لعام 2022.

وبلغ متوسط ​​الأرباح اليومية على مدار الخمسين عاما الماضية 8ر2 مليار دولار، وفقا لبيانات منظمة أوكسفام، وتقدر الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى 49 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية هذا العام.

ودعت أوكسفام إلى فرض المزيد من الضرائب على الشركات المسببة للتلوث.