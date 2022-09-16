️خلال حفل تنصيب تشارلز رسميًا ملكًا في ويلز، كان لدى الكتيبة الثالثة في رويال ويلز عضو فريد من نوعه بين صفوفهم، وهو التيس الملكي ويليام "بيلي" وندسور الأول.



وينحدر تيس الملكة إليزابيث الثانية من سلالة إنجليزية عريقة ويعمل كضابط رسمي في الحرس الملكي البريطاني برتبة مقدم ويزاول مهامه في تفقد الوحدات العسكرية البريطانية، ويحمل التيس ويليام لقب دوق ويلقب بالسير ويليام وله حصانة دبلوماسية وجواز سفر.



ونتيجة رتبة العقيد التي يحظى بها التيس ويليام، فإنه يصطف الجنود البريطانيون، لإلقاء التحية العسكرية حين مروره و يلقب بالسير ويليام.



ولـ"ويليام"، منزل فخم، يحيط به مرعى بنواحي (باكينجهام)، ويتمتع بالحصانة الملكية والحصانة الدبلوماسية وله جواز سفر دولي، كما له بعض الأملاك في أستراليا وكندا، طبقا للبروتوكول الملكي البريطاني.



ومنذ قرون كانت الماعز هي التميمة الرسمية للملكية في ويلز، ولها رقم ورتبة عسكرية، ويمكن ترقيتها وخفض رتبتها مثل الجنود البشر، وتم تخفيض رتبة الماعز التميمة السابقة لويليام بالفعل بعد أن أساءت التصرف أثناء عرض عسكري أمام الملكة إليزابيث الثانية.



ومع ذلك، فإنهم غالبًا ما يتفوقون على الجنود أنفسهم ويمكنهم حتى الحصول على راتب.



ويذهب الراتب إلى زيه العسكري وطعامه وإقامته، والتي غالبًا تأتي مزودة بجهاز راديو وأريكة، وفقًا لموقع متحف رويال ويلز.



حتى أن ماعزًا من أحد الأفواج الملكية الويلزية الأخرى كان يتم إعطاؤه ما يصل إلى سيجارتين يوميًا قبل تناول الطعام.