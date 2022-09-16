توقف طابور إلقاء النظرة الأخيرة على نعش ملكة بريطانيا الراحلة لمدة 6 ساعات

قالت الحكومة البريطانية صباح اليوم الجمعة إن طابور من يريدون إلقاء النظرة الأخيرة على نعش ملكة بريطانيا الراحلة، اليزابيث الثانية، في لندن، توقف لمدة ست ساعات، على الأقل، بعد أن وصل إلى طاقته الاستيعابية.

وحذرت وزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة، المشيعين بعدم الانضمام إلى الطابور، في "ساوثوارك بارك" بجنوب شرق لندن، حتى الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، على أقصى تقدير، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

جاء هذا النداء، فيما وصل التقدير الرسمي لوقت الانتظار، إلى 14 ساعة، على الأقل.

وغردت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي(تويتر): "وصل ساوثوارك بارك إلى طاقته الاستيعابية. سيتم إيقاف الدخول لمدة ست ساعات، على الأقل. نعتذر عن أي ازعاج".