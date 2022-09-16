إيفنبرج قائد بايرن ميونخ السابق يعود إلى النادي كسفير له

عاد شتيفان إيفنبرج، القائد السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إلى النادي بعد 20 عاما من الرحيل عن فريقه، وذلك كسفير له وقد انضم إلى فريق أساطير بايرن.

وقال أندرياس جونج عضو مجلس إدارة بايرن لشؤون التسويق في تصريحات نشرت في بيان اليوم الجمعة :"كقائد على أرض الملعب، قاد نادينا إلى نجاح تاريخي، وهو ما منحه مكانة خاصة في قلوب جماهيرنا، ويجعل منه ممثلا مثاليا لبايرن."

وفي مشواره مع بايرن، توج إيفنبرج بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات ولقب كأس ألمانيا مرة واحدة وساعد الفريق في التتوج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2001 .

وقال ايفنبرج :"هو شعور رائع أن أعود إلى نادي بايرن كسفير، بايرن دائما ما يوصف بأنه عائلة، وهذا هو شعوري بالتحديد اليوم."

وكان فريق أساطير بايرن قد تشكل في صيف عام 2006 ويضم نجوم سابقين للنادي، ويهدف إلى الترويج للعلامة التجارية لبايرن بشكل أكبر في ألمانيا وخارجها.