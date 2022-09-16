رغم مرور 3 أعوام على وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بقرية طوخ طنبشا مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، إلا أن الانشاءات تسير ببطء شديد ولم تظهر ملامح المنطقة اللوجيستية سوى سور علي الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية وبعض الإنشاءات الصغيرة.

فمنذ ديسمبر 2019 وضع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، برفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حجر الأساس للمنطقة اللوجستية كأول منطقة في المحافظة لخلق العديد من فرص العمل وجذب الاستثمارات على مساحة 13 فدان.

ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق انتفاع 50 سنة بعائد مادى " 9 ملايين و 862 ألف جنيه" بزيادة 5% سنويًا.

وأكد محافظ المنوفية، أن إنشاء المنطقة اللوجستية يأتى في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية المتخصصة وتوفير الأراضي للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات، مشيراً إلى أن المشروع يعد نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل على توفير العديد من فرص العمل الجادة للشباب فضلاً عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطن.

ورغم بطء الإنشاءات فقد اعلن المطور العقاري خلال الأيام الماضية عن إجراء مزاد علني يوم 19 سبتمبر الجاري لبيع وتأجير عدد من المحلات التجارية والإدارية، مما دفع محافظة المنوفية إلى إصدار بيان تخلي مسؤوليتها عن إعلان المزايدة ونوهت فيه بأن الإعلانات التي يتم عرضها في المنطقة اللوجيستية بخصوص بيع أو تأجير محلات تجارية بالمزايدة العلنية في المنطقة بأن المحافظة غير مسئولة عنها.

وأكدت المحافظة في بيانها بأن المطور العقاري صاحب الإعلان غير ملتزم بالجدول الزمني للمشروع والمحافظة في طريقها إلى فسخ التعاقد معه واسترداد الأرض وما عليها.

وناشدت المحافظة الجميع عدم الانسياق وراء هذا الإعلان حفاظا على حقوقهم، مؤكدين أن المحافظة غير مسئولة عن اي تعاقدات تتم عن طريق تلك المزايدة.

وهو ما ادي الي قيام المطور العقاري بإصدار بيان يؤكد فيه أن من إصدار بيان المحافظة غير مسئول ويجب محاسبته ولم تمض ساعات حتى تراجع عن موقفه وأعلن تأجيل المزاد في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن تأجيل جلسة المزاد العلني لبيع وتأجير المحلات التجارية والتي كان مقرر لها يوم 19 سبتمبر الجاري لحين تحديد موعد آخر.

يذكر أن محافظة المنوفية قد وضعت حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بقرية طوخ طنبشا في ديسمبر 2019 تحت اسم مشروع دلتا لاند مارك بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأعلن محافظ المنوفية أن المشروع يضم مولا تجاريا، ومبنى إداريا فندقيا، وناديا رياضيا اجتماعيا بإجمالى استثمارات (2 مليار جنيه) على مساحة 13 فدانا بما يعادل ( 54789 متر، ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق انتفاع 50 سنة بعائد مادى (9 ملايين و862 ألف جنيه) بزيادة 5% سنويًا.

وأكد محافظ المنوفية بأن المشروع يعد نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل على توفير (5) آلاف فرصة عمل جادة للشباب، فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام على المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من السلع وضبط الأسعار

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المشروع يعد فكرة واعدة وتفكير مميز خارج الصندوق للنهوض بمحافظات الدلتا وخاصة محافظة المنوفية والمشروع يقام علي 13 فدانا بقيمة 2 مليار جنيه.

وأضاف المصيلحي، أن المشروع سيوفر 5 آلاف فرصة عمل منهم خمسة بالمائة لذوي الاحتياجات الخاصة وهذا أيضًا يعد نقلة جديدة في طريقة التوظيف وطرح فرص العمل، مضيفا أن مشاريع التطوير العقاري من أكثر المشاريع التي توفر فرص عمل.