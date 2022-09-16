فصائل المعارضة الأفغانية بالمنفى تسعى للوحدة ضد طالبان

قال رئيس جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية "إن آر إف"، أحمد مسعود، في فيينا، اليوم الجمعة، إن الفصائل المعارضة لحركة طالبان ستسعى للتغلب على خلافاتها لتشكيل جبهة موحدة.

وقال مسعود خلال مؤتمر صحفي للزعماء السياسيين الأفغان في المنفى إن "الطريقة الوحيدة لأن تستمر طالبان في حكمها هو إذا كنا منقسمين".

وذكر مسعود، في مؤتمر صحفي، أن البلاد المنقسمة عرقيا، انهارت بسبب انقساماتها الداخلية التي تغذيها طالبان"، بينما تظاهر أنصار مسعود ومعارضون من الشتات الأفغاني خارج المبنى.

أوضح أن الهدف هو توحيد المعارضة، والدخول في مفاوضات مع طالبان. وإذا لم تقبل طالبان بمفاوضات ذات معنى، كما كانت في الماضي، يجب على الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي ممارسة ضغوط عليها.

ولم يحدد مسعود، أي استراتيجية للبدء في مفاوضات.

ومسعود هو نجل أحمد شاه مسعود، الذي قاد المعارضة ضد الاتحاد السوفييتى السابق فى ثمانينات القرن الماضى وضد طالبان فى تسعينات القرن الماضى واغتيل فى عام 2001.

وأشار زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية إلى الأزمة الاقتصادية والإنسانية، إضافة إلى قمع النساء في أفغانستان بعد عام من استيلاء طالبان على السلطة.