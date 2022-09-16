حرس الحدود القرغيزي يعلن تعرضه للقصف من جانب الجيش الطاجيكي

قال المكتب الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي القيرغيزية إن الجيش الطاجيكي بدأ إطلاق النار على مواقع حرس الحدود القرغيزي في عدة أماكن في وقت واحد.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان المكتب الصحفي جاء فيه "في الساعة 6 صباحا (0000 بتوقيت جرينتش)، بدأ الجانب الطاجيكي في إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والأسلحة المتنوعة على نقاط التفتيش الحدودية في قرغيزستان ومواقع الجانب القرغيزي بالقرب من مناطق إيك.

وقال المتحدث باسم المكتب: "في الساعة 6:30 صباحا، بدأ الطاجيك في إطلاق قذائف الهاون على نقطة تفتيش كوك طاش الحدودية لوحدة حرس الحدود في منطقة باتكين".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الطاجيكي أطلق النار أيضا على النقطة الحدودية القرغيزية سمرقند.

وقال المتحدث إنه حتى الساعة 7:00 صباحا يوم الجمعة، لا يزال الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية متوترا، مضيفا أن وحدات حرس الحدود القرغيزية المتمركزة هناك في حالة تأهب.

وأشار المتحدث الرسمي: "تبذل خدمة حرس الحدود كل الجهود لتحقيق الاستقرار في الوضع ومنع تصعيد الصراع".

كان اثنان من حرس الحدود الطاجيك قد لقيا حتفهما وأصيب ستة جنود وخمسة مدنيين أول أمس الأربعاء بعد تبادل إطلاق النار مع وحرس الحدود القرغيزي، حسبما ذكر مسؤولون طاجيك.

ومن ناحيتها، أفادت قرغيزستان بإصابة جندين اثنين ومدنيين اثنين. وتبادل الجانبان الاتهامات بفتح النار أولا في منطقة باتكين القرغيزية.

وأسفر اشتباك مشابه في أبريل ومايو 2021 عن سقوط العشرات من الجنود والمدنيين بين قتيل وجريح من الجانبين.

وتشترك الدولتان في حدود يبلغ طولها نحو 1000 كيلومتر، إلا أن نحو ثلثي الحدود غير معينة أو متوافق عليها. وتكثر الاشتباكات بينهما بسبب الموارد المائية ومناطق الرعي والموارد الطبيعية.