 المركزي الأرجنتيني يقرر رفع الفائدة بمقدار 550 نقطة أساس إلى 75% - بوابة الشروق
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المركزي الأرجنتيني يقرر رفع الفائدة بمقدار 550 نقطة أساس إلى 75%

البنك المركزي الأرجنتيني
البنك المركزي الأرجنتيني
د ب أ
نشر في: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 12:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 12:07 ص

قرر البنك المركزي الأرجنتيني زيادة أسعار الفائدة في محاولة لتعزيز عملته والحد من التضخم الآخذ في الاقتراب من مستوى 100% بنهاية العام الحالي، حسبما أفاد مصدر مطلع لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال المصدر إن البنك المركزي قرر زيادة سعر الفائدة الرئيسي "ليليك" بواقع 550 نقطة أساس ليصل إلى 75%، بعدما أظهرت بيانات التضخم الصادرة أمس الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين بحوالي 79% على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ 30 عاما.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار في وقت لاحق من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

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