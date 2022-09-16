رئيس مدينة الزينية بالأقصر يناقش مشروع إعداد الخرائط العمرانية المحدثة

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عقد العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بالأقصر، اجتماعا لشرح أهمية مشروع إعداد الخرائط العمرانية المحدثة ومدى تأثيره على المصلحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وخلال الاجتماع تم عرض بيان التنمية المحلية والخرائط العمرانية للواحدت المحلية التابعة لمركز ومدينة الزينية، وتضمن الاجتماع ورشة عمل لشرح سبل تنفيذ بيان التنمية المحلية والخرائط العمرانية للوحدات المحلية.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري التابعة للمركز بتنفيذ أعمال إزالة لتعدي في المهد على أملاك الدولة على مساحة 3 قيراط، عبارة عن سور بالطوب الأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.