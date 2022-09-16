كولومبيا تطلب من متحف برلين إعادة قناعين مقدسين للسكان الأصليين

طلبت كولومبيا، من مؤسسة التراث الثقافي البروسي في ألمانيا، إعادة قناعين لشعب كوجي الأصلي بمرتفعات سيرا نيفادا دي سانتا مارا في شمالى البلاد.

وقالت المؤسسة إنها تجري مفاوضات مع السفارة الكولومبية بشأن إعادة القناعين اللذين لهما أهمية مقدسة لجماعة كوجي الأصلية، التي تشير إلى نفسها باسم "كاجابا".

وتم شراء القناعين المعنيين في عام 1915 من جانب كونراد تيودور بريوس، عالم الأعراق البشرية، وأمين المتحف الملكي لعلم الأعراق، المؤسسة السابقة لمتحف برلين للأعراق البشرية، وهو الآن جزء من المؤسسة.

وجمع بريوس أكثر من 700 قطعة، منها حوالي 440 قطعة لا تزال موجودة بالمتحف، على الرغم من أن المصنوعات اليدوية غير قابلة للتصرف تقليديا وتتوارثها الأجيال.

وطلبت كولومبيا إعادة القناعين، وفقا لرئيس المؤسسة هيرمان بارزينجر. الذي عبر عن أمله في التوصل "لحل يكون مناسبا لكولومبيا وشعب كوجي" حيث يعتزم عرضه على الهيئات التي تتولى إدارة المؤسسة.