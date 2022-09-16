تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الودية استعدادا للموسم الجديد

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق على مواجهة أسوان وطلائع الجيش وديا في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأوضح عبدالحفيظ أن الأهلي سيواجه بتروجت وديًا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك ضمن فترة ‏الإعداد التي يخوضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد، الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي أو الجيش ‏الرواندي.‏

وخاض الأهلي مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، فيما يخوض اللاعبون مرانا ثانيًا مساء اليوم، في إطار سعي الجهاز الفني للارتقاء بالنواحي البدنية والخططية والوصول باللاعبين الى أعلى مستوى.

وأجرى لاعبو الأهلي أمس فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف ‏الجهاز ‏الطبي للفريق، واشتملت على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي يتم ‏اتباعها في الملف الطبي للتحضير للموسم الجديد.‏

وكان لاعبو الأهلي قد أجروا قياسات بدنية وعضلية واختبارات ‏لقوة التحمل، ‏والاختبارات ‏الخاصة ببصمة القدم، وفقًا لأفضل ‏المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية ‏الأوروبية والتي ‏تسهم في التوقع ‏المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض ‏التدابير التي تمنع ‏حدوث ‏الإصابات.‏