إجراء عمليتي قسطرة مخية لمريضين بجلطة ونزيف بالمخ في مستشفى قنا العام

أعلنت مستشفى قنا العام، اليوم السبت، نجاح وحدة القسطرة المخية في إجراء عمليتي قسطرة مخية لمرضى يعانون من جلطة ونزيف بالمخ، تحت إشراف الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفى.

وقال الديب، إن المستشفى أنهت حالات قوائم الانتظار بوحدة القسطرة المخية، كما أن نجاح القسطرة المخية لعمليات صعبة يؤكد كفاءة الكوادر الطبية التي تهدف إلى تقديم كل الخدمات المتاحة للمواطن القنائي.

وتكون الفريق الطبى من الدكتور إسلام المالكي، استشارى القسطرة المخية، ومصطفى الدسوقى مشرف وحده القسطرة، رقيه محمد رفاعى، منى سعد حسن، منة الله نصرالدين سعدالدين، أحمد الحايس أخصائي الأشعة التصويرية ومحمود أحمد عبداللاه مشرف الأشعة بمديرية الصحة بقنا.