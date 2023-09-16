المفوضية الأوروبية تراجع صفقة استحواذ شركة فايزر على منافستها سيجين

تراجع المفوضية الأوروبية، الصفقة المقترحة لاستحواذ شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر، على منافستها سيجين مقابل حوالي 43 مليار دولار، بعد أن أبلغت الشركتان المفوضية رسميا بالصفقة.

وبحسب بيان نشر على موقع المفوضية الأوروبية يوم الجمعة، فإنه أمامها حتى يوم 19 أكتوبر المقبل، لكي تكمل مراجعتها الأولية للصفقة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن سيجين هى شركة رائدة في انتاج نوع من الأدوية يسمى «مترافقات الأجسام المضادة» والتي تساعد فى تحويل أدوية قتل الخلايا السرطانية إلى عقاقير قوية للغاية، وإن لم تكن كذلك فستكون سامة للغاية لدى استخدامها.

في الوقت نفسه، فإن الاستحواذ على سيجين سيضاعف حجم محفظة أدوية السرطان التي مازالت في المراحل الأولى من التجارب.

يذكر أن فايزر أعلنت التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على سيجين مقابل حوالي 43 مليار دولار، بما يعادل 229 دولار للسهم الواحد في مارس الماضي.

وتتوقع الشركتان، إتمام صفقة الاندماج أواخر العام الحالي أو أوائل العام المقبل.

في حين تتوقع سيجين تحقيق إيرادات خلال العام الحالي بنحو 2ر2 مليار دولار.

وتعتقد فايزر أن سيجين يمكن أن تساهم بأكثر من 10 مليارات دولار في إيراداتها عام 2030، مع احتمالات نمو قوية بعد عام 2030. وتتوقع فايزر أن تمول الصفقة من خلال قروض جديدة طويلة المدى بقيمة 31 مليار دولار إلى جانب تمويلات قصيرة الأجل والسيولة المتاحة.

كما تتوقع فايزر أن تحقق الصفقة في عامها الثالث وفرا في النفقات بنحو مليار دولار.