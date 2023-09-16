مجلس الشورى اليمني: مشاورات السلام انتقلت إلى مرحلة متقدمة

قال مجلس الشورى اليمني، اليوم السبت، إن مشاورات السلام في البلاد، انتقلت إلى مرحلة متقدمة، وذلك بعد يومين من وصول وفد حوثي إلى السعودية، للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

وقالت هيئة رئاسة مجلس الشورى، في بيان اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه، "نرحب بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان الهادفة إلى تحقيق تقدم في عملية السلام في بلادنا، وما أسفرت عنه من خطوات نقلت المشاورات حول السلام في بلادنا الى مرحلة متقدمة".

وأعربت الهيئة عن أملها "في أن يتعاطى الحوثيون مع المشاورات بمسؤولية تُخرج الشعب اليمني من أزمته الوطنية التي كانوا سببًا فيها".

وشددت هيئة رئاسة مجلس الشورى على أن" تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن ممكنً إذا التزم الحوثيون مبدئيًا بمرجعياته الثلاث، ونظروا للسلام كهدف وغاية، وأدركنا جميعًا أن خيار السلام هو أفضل الخيارات لإنقاذ شعبنا، والحفاظ على بلدنا موحدًا في ظل نظام جمهوري ودولة اتحادية، وضمان الاستقرار والأمن الدائم فيها".

ولفتت إلى أن "حوارًا وطنيًا شاملًا لا يستثنى منه أحد، يغدو اليوم مطلبًا وطنيًا ملحًا، يكمل جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والمجتمع الدولي".

ومساء الخميس، غادر وفد من جماعة أنصار الله الحوثية إلى السعودية، في أول زيارة معلنة منذ بدء الحرب في اليمن.

وغادر الوفد الحوثي مع وفد آخر من سلطنة عمان، من أجل بحث ملفات إنسانية واقتصادية حيوية، مثل إعادة تصدير النفط وتسليم رواتب الموظفين، تمهيدا لانطلاق عملية سياسية جامعة في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.