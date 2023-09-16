إنتر ميلان يسجل رقما قياسيا في تاريخ ديربي الغضب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق نادي إنتر ميلان رقماً تاريخياً غير مسبوق في سجل مواجهات الديربي أمام جاره وغريمه فريق ميلان، لحساب مواجهات الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2023-2024.

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا تاريخيًا على غريمه ميلان بنتيجة 5-1 في ديربي الغضب على ملعب جوسيبي مياتزا، ضمن مباريات اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وبحسب شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات الرياضية، فاز إنتر ميلان بخمس مباريات متتالية ضد ميلان في جميع المسابقات لأول مرة في تاريخ مواجهات الديربي.

وذلك عندما تقابل الفريقان على أرض ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض يوم 18 يناير الماضي، وفاز الإنتر بنتيجة (3-0) في كأس السوبر الإيطالي.

والتقى الفريقان من جديد في بطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي يوم 5 فبراير 2023، وفاز الإنتر أيضاً بنتيجة (1-0).

كما تغلب إنتر ميلان (2-0) على ميلان في مباراة ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، وكرر فوزه في لقاء الإياب بنتيجة (1-0) وتأهل إلى المباراة النهائية.

ارتفع رصيد إنتر ميلان بعد الفوز في المُباراة للنقطة رقم 12 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 9 في المركز الثالث.