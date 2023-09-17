أعلن رئيس نقابة أطباء ليبيا، الدكتور محمد الغوج، عن اكتشاف حالات إصابة بنزلات معوية بين أهالي مدينة درنة المنكوبة شرق البلاد، قائلا: «تبدو إنذار بحدوث شيء ما».

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، أن الوضع الصحي داخل المدينة لا يزال تحت السيطرة حتى اللحظة في ظل انتظار نتائج إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية بهذا الصدد.

كما ناشد المجتمع الدولي، بتوفير فرق دعم نفسي بصورة عاجلة للمواطنين الذين يعانون من صدمة الفاجعة جراء فقدان ذويهم بالكارثة، لا سيما في ظل معاناة ليبيا من نقص الكوادر الطبية والاجتماعية بهذه التخصصات.

وقال: «نحتاج فرق دعم نفسي للمواطنين بشكل عاجل في درنة، هناك عائلات لم يتبق منها إلا شخص أو اثنان، نريد إيجاد خطة لإرسال فرق دعم نفسي لأهالي هؤلاء الضحايا»، مثنيا في ذات الوقت على جهود المجتمع الدولي ودول والجوار وعلي رأسها مصر وتونس والجزائر بشأن تقديم الدعم والمساعدة.

وأوضح أن التركيز خلال الفترة الراهنة يقتصر على مسألة انتشال الجثث والضحايا والحصول على العينات بواسطة اللجنة العليا المكونة من وزارتي الصحة والعدل والبصمة الوراثية؛ لاستكمال إجراءات الدفن بطريقة قانونية في ظل وجود عدد كبير من الجثث.

وأضاف أن المؤسسة الصحية لا تعاني نقصا بشأن أعداد الأطباء المتواجدين بالمنطقة المنكوبة، لا سيما في ظل توافد عدد كبير من الكوادر والأطقم الطبية من مختلف المدن الليبية لمساعدة الناجيين والمرضى في المناطق المنكوبة، موضحا أن الدور الكبير يقع على عاتق فرق الإنقاذ في انتشال الجثث من تحت ركام الأبنية المنهارة.