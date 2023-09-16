شركتان صينية وتركية تبديان اهتماما بالاستحواذ على «مصر للحرير وألياف البوليستر»

علمت «مال وأعمال ــ الشروق» من مصدر مطلع أن شركتين صينية وتركية أبدتا اهتماما بالاستحواذ على شركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والمتوقفة عن الإنتاج منذ نحو 7 سنوات.

وبحسب المصدر الذى اشترط عدم ذكر اسمه فإن الشركة مطروحة للاستثمار أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، مرجعا سبب عدم الإعلان عن اسم الشركة ضمن برنامج الطروحات إلى «إعطاء الحكومة الأفضلية للشركات العاملة وليست المتوقفة عن الإنتاج».

وشدد المصدر على أن المضى قدما فى إجراءات بيع الشركة يتطلب إجراء تعديلات قانونية بتحويلها إلى شركة مساهمة وتعديل النظام الأساسى وهو ما يستلزم موافقة مجلس الإدارة، منوها إلى بأن مجلس الإدارة سيبحث فى اجتماعه الأسبوع الحالى مقترحات تطوير الشركة ومن بينها إعدادها للبيع.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة منفتحة على البيع، ولكنها لم تحدد حتى الآن خطة زمنية أو نسبة الطرح.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتمع الأسبوع المنقضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى بأن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات، منها جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع، ووجه الرئيس بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما فى ذلك الاستثمار فى الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك فى ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع فى عملية التنمية الشاملة.

وتأسست مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر باسم «مصر للحرير الصناعى» بموجب المرسوم الملكى الصادر فى 24 أبريل 1946 بمبادرة من بنك مصر مع مجموعة من الشركات والمساهمين برأس مال قدره 1.5 مليون جنيه بغرض إنتاج الحرير الصناعى.

وجرى تأميم الشركة بموجب قرار جمهورى فى عام 1961 بتأميم الشركة تأميما جزئيا ثم كليا بالقانون رقم 72 لسنة 1963 وتعويض المساهمين، إذ أصبحت أسهم الشركة مملوكة 100% للدولة.

وتعد شركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، هى أول شركة منتجة للألياف الصناعية فى مصر والشرق الأوسط، ويقع المركز الرئيسى للشركة فى مدينة كفر الدوار جنوب شرق الإسكندرية.

بدأت الشركة إنتاجها من الحرير الصناعى لإنتاج الخيوط والألياف وورق السيلوفان عام 1948 بتكنولوجيا من شركة فون كوهورن الأمريكية، وفى عام 1957 تم إنشاء مصنع النايلون بالتعاون مع شركة زيمر الألمانية لإنتاج خيوط وألياف النايلون، ثم تم إنشاء مصنع غزل الألياف الصناعية عام 1975 بمعدات من شركة تكستيما الألمانية.

وفى 20 يوليو 1998 صدر قرار ليعمل مصنعا ألياف وخيوط البوليستر كشركة مستقلة باسم شركة «مصر لألياف وخيوط البوليستر» ضمن خطة الدولة لدعم برنامج الخصخصة آنذاك، لتبدأ الشركة الجديدة فى تطوير مصنع ألياف البوليستر عام 2006، ثم صدر قرار ضم الشركتين فى 17 يناير 2008 تحت اسم «شركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر» لتضافر الجهود لإتمام مشروع تطوير مصنع ألياف البوليستر وليبدأ المشروع إنتاجه ويتم افتتاحه فى مايو 2010.

وفى 2022 جرى تعديل غرض الشركة لإنتاج ألياف وخيوط البوليستر فقط.