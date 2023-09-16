مصادر فلسطينية: القوات الإسرائيلية تقتحم قرية بيتا بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قرية بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية، حيث فتشت عشرات المنازل وسط مواجهات عنيفة مع المواطنين.

ونقلت وكالة "معا" عن مصادر محلية فلسطينية، قولها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية من عدة محاور، وعشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية شاركت بعملية الاقتحام حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين ومنازلهم؛ مما ادى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

فيما رشق المواطنون جنود الاحتلال بالحجارة وأضرموا النار في إطارات السيارات ووضعوا المتاريس أمام الاليات العسكرية.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل بصورة همجية وقامت بأعمال تفتيش واسعة النطاق.

وأشارت الوكالة، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارا مشددا على القرية منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث اغلقت جميع مداخل ومخارج البلده وتقوم بعمليات اقتحام واسعة النطاق؛ إثر عملية إطلاق النار على مستوطنين في بلدة حوارة المجاورة.