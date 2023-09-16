ختام فعاليات البطولة الدولية لرياضة الكيك بوكسينج في دهب

اختتمت فعاليات البطولة الدولية لرياضة الكيك بوكسينج، التي أقيمت بمدينة دهب بجنوب سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمشاركة 22 لاعبًا محترفًا من 6 دول "روسيا، مصر، كازاخستان، هولندا، السودان الأردن"، وتتكون البطولة من 14 مباراة.

وجاءت نتائج المباريات، في ميزان 66، فاز فيها جمالوف الروسي على يوسف أحمد، وزن 70 فاز الكسندر من دولة طاجيكستان على سيد أمين، وزن 73 فاز الكردستاني فلاديمير على أحمد هشام من مصر بفارق نقطة واحدة، ومباراة وزن 75 تلقي كوستا من روسيا هزيمة محمد عبده من مصر.

وفي مباراة ميزان 57 فاز عمر محمد من مصر على عبدالله آدم من السودان، ووزن 63 فاز أحمد الحداد من مصر على وليد من اليمن، وزن 93 فاز الهولندي دانيال على محمد خالد من مصر، وفي مباراة وزن 35 أطفال فاز زياد يونس على محمد علي، وفي مباراة البنات تحت وزن 57 فازت منة الله من مصر على ندا فهيم من مصر.

وقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في بيان اليوم السبت، التهنئة القلبية إلى العقيد محمد عبدة أبوستيت، البطل المصري في رياضة "الكيك بوكسينج"، بعد فوزه على نظيره الروسي في بطولة المحترفين للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت على هامش مهرجان "سيناء عاصمة السلام" المقام بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، المقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية للتنشيط السياحي.

وأكد وزير الرياضة، على أهمية فعاليات السياحة الرياضية المختلفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، بمشاركة جنسيات مختلفة من دول العالم، بما يسهم في الترويج للمعالم السياحية المصرية، وتنشيط السياحة.

وأشار إلي حرص الدولة، على استضافة كبرى البطولات الدولية في مختلف الألعاب على مدار العام، استفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية.

وحضر المباريات، اللواء محمود عيسي نائبًا عن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، واللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، ونائب مجلس النواب عن دائرة جنوب سيناء سليمان عيطوي، وشيخ مشايخ دهب الشيخ سويلم، و شيخ مشايخ نوبيع الشيخ جمعة، محمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وممثلين عن الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة.