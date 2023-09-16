عبر الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه في خسارة النادي الأهلي بطولة السوبر الإفريقي بعد السقوط بهدف نظيف أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري.



وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «خسارة الأهلي تخلينا كلنا نشعر بالتشاؤم في بداية الموسم.. الحاجات دي تحسسك إن احتمال كبير إن الأهلي لا يحقق السنة دي ما حققه من إنجازات العام الماضي خاصة مع نهضة الزمالك».



وأضاف: «أنا حزين لخسارة الأهلي.. والهدف اللي سجله كهربا صحيح (ألغاه الحكم بداعي خطأ على لاعب الأهلي).. والتحكيم فيه مشكلة.. بس أنا برضه حزين.. لكن هنعمل إيه.. أدي الله وأدي حكمته».



وتحدث عن تعثر الأهلي في بداية الموسم قائلا: «الأهلي فيه ميزة عظيمة.. لما بيطير بيطير.. ولما بيتكعبل بيفضل يتكعبل.. بيتكعبل مرة ثم الثانية ومتفهمش إيه الحكاية».



واستهل الأهلي، موسمه الجديد بخسارة بطولة كأس السوبر الإفريقي بعد السقوط أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف.