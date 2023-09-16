محافظ المنيا: إقامة معارض أهلا مدارس جديدة لزيادة أعداد المستفيدين

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إقامة معارض "أهلا مدارس" جديدة بالمراكز، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ومتابعة وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة "كلنا واحد"، لزيادة أعداد المستفيدين وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير جميع المستلزمات المدرسية والاحتياجات اللازمة بأسعار مخفضة.

وأوضح محافظ المنيا، أن المعارض الرئيسة فى مدينة ملوى بشارع تونى بك وفى مدينة أبوقرقاص بشارع الجمهورية بجوار صيدناوى وفى مدينة مغاغة بشارع السلام وفى قريتى أبا البلد و ميانة، إلى جانب المعرض الرئيسى أهلا مدارس بمدينة المنيا بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل، مشيرا إلى أن نسب الخصم والتخفيض في تلك المعارض مناسبة لجميع فئات المواطنين وتصل إلى ٣٠%.

وأضاف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه بالإضافة لهذه المعارض، توجد سيارات متنقلة تغطى كل مراكز ومدن المحافظة بواقع سيارتين بكل مركز بإجمالى ١٧ سيارة مجهزة بسلع أساسية من سكر وزيت وأرز فى القرى والمناطق النائية بأسعار مخفضة.