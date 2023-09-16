 تقديم الرعاية الطبية لـ1456 في قافلة جامعة طنطا بمركز قطور - بوابة الشروق
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تقديم الرعاية الطبية لـ1456 في قافلة جامعة طنطا بمركز قطور

علاء شبل
نشر في: السبت 16 سبتمبر 2023 - 7:04 م | آخر تحديث: السبت 16 سبتمبر 2023 - 7:04 م

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة تنموية شاملة بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" فى قرية الشين مركز قطور بالتنسيق مع محافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

‎شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي لعدد ١٤٥٦ من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل ٩٥ حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ٦٥ مواطنا، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من ١٥٦٢ رأس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة.

وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية: ٦٨ في جراحة المخ والأعصاب، ١٠٤ في طب الأطفال، ١٤٥ بجراحة العظام، ١٣٦ في الأمراض الجلدية، ١١٠ بأمراض الباطنة، ٢٩ بعيادة جراحة المسالك البولية، ١٠٥ بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، ٨٧ بعيادة الجراحة العامة، ٥٦ بعيادة الأمراض الصدرية، ٤٦ بالنفسية والعصبية، و١٩٤ بعيادة طب وجراحة العيون، و٢١ بعيادة القلب والأوعية، ٨٨ بعيادة التحاليل، و٣٤ حالة تنظيم أسرة و٢٣٣ بالمبادرات.

‎كما تم تحويل ٩٥ حالة بواقع ٨ جراحات مخ وأعصاب، ٨ أطفال، ١٤ عظام، ٤ جلدية، ٤ باطنة، ٤ مسالك بولية، ٤ أنف وأذن وحنجرة، ١١ جراحة عامة، ٣ الصدر، ٨ نفسية وعصبية، ٢٤ طب وجراحة العيون، و٣ قسم القلب والأوعية الدموية.


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