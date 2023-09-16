وزيرة الخارجية الألمانية تلتقي ابنة ألماني - إيراني محكوم عليه بالإعدام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في الولايات المتحدة الأمريكية، ابنة الألماني - الإيراني جمشيد شارمهد، المحكوم عليه بالإعدام في إيران.

وكتبت الابنة جاتسيله شارمهد أمس الجمعة على منصة "إكس" تويتر سابقا: "أنا ممتنة للغاية لوزيرة الخارجية الألمانية؛ لتخصيصها بعض الوقت خلال رحلتها لواشنطن العاصمة للتحدث معنا عن والدي جيمي شارمهد".

ولم تعلق بيربوك على فحوى المحادثات.

وتعيش جاتسيله شارمهد في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، ووالدها واحد من بين عدة ألمان مسجونين في إيران.

وحكم على جمشيد شارمهد بالإعدام بتهم تتعلق بالإرهاب، ويخشى أن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام، وينفي أقاربه بشدة الاتهامات الموجهة ضده.

ودعت بيربوك، المسئولين في طهران إلى إلغاء الحكم غير المقبول على الإطلاق.

وجرى اتصال هاتفي بين أنالينا بيربوك ونظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للمرة الأول منذ عام ونصف.

وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، دار الحوار يوم الأربعاء الماضي حول عدد من القضايا، وتم مناقشة مواقف مختلفة إزاء هذه القضايا، غير أن الوزارة قالت إن تبادل الأفكار كان منفتحا وجليا وواضحا.

وقالت بيربوك، التي تقوم حاليا بزيارة تستغرق عدة أيام للولايات المتحدة، إن النقاش مع نظيرها الإيراني ركز بشكل خاص على القضايا القنصلية الألمانية.

ويشير هذا إلى حالات مثل حالة شارمهد، التي يحتاج فيها المواطنون الألمان في الخارج إلى دعم رسمي من ألمانيا.

وتتسم العلاقات بين ألمانيا وإيران بالتوتر.

وعقب الاحتجاجات التي نظمتها حركة الحرية على مستوى إيران في خريف عام 2022، انتقدت بيربوك بوضوح التصدي العنيف من قبل الدولة الإيرانية ضد المتظاهرين.

وفي غضون ذلك أصبحت نبرة التصريحات الصادرة من طهران أكثر حدة.

واتهم ساسة إيرانيون مرارا ألمانيا بالتدخل في الشئون الداخلية للجمهورية الإسلامية.