ارتفاع عائدات الميزانية العامة للصين بنسبة 10% من يناير إلى أغسطس

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 10% على أساس سنوي، لتبلغ 18ر15 تريليون يوان (حوالي 11ر1 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم السبت، عن وزارة المالية الصينية القول إن الحكومة المركزية جمعت 97ر6 تريليون يوان من الإيرادات، بزيادة 5ر9% على أساس سنوي، بينما شهدت الحكومات المحلية زيادة في الإيرادات بنسبة 3ر10% لتصل إلى 21ر8 تريليون يوان.



كما بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 79ر12 تريليون يوان خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، بزيادة 9ر12% على أساس سنوي.



وزاد حجم الإنفاق العام في الميزانية العامة بنسبة 8ر3% على أساس سنوي، إلى 14ر17 تريليون يوان خلال هذه الفترة.



ويعود نمو الإيرادات المالية، المدفوع بالانتعاش الاقتصادي المستدام، بشكل أساسي، إلى تنفيذ سياسات واسعة النطاق للاحتفاظ بضريبة القيمة المضافة واستردادها منذ أبريل من العام الماضي، وفقا للوزارة.



تشير إيرادات الميزانية العامة إلى الدخل المخصص للتمويل الحكومي من خلال المشاركة في توزيع المنتجات الاجتماعية. وتعتبر الضمان المالي للحفاظ على سريان عمل الحكومة.