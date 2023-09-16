وفاة رضيع حديث الولادة لدى وصول مهاجرين بالقوارب إلى لامبيدوسا الإيطالية

وصل عدة مئات آخرين من المهاجرين عن طريق القوارب إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية منذ أمس الجمعة، رغم التقدم في نقل بعض من آلاف الأشخاص المتكدسين هناك في الأيام القليلة الماضية إلى صقلية والبر الرئيسي الإيطالي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن طفلا ؤُلد أثناء رحلة العبور توفي بعد وقت قصير من ولادته على متن أحد القوارب، وكان حوالي 40 مهاجرا على متن القارب، الذي أنقذه قارب دورية تابع لهيئة الموانئ.

ووصل ما يربو على 600 شخص على متن 13 قاربا إلى الجزيرة الصغيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط بحلول منتصف يوم السبت، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

ووصل نحو 120 شخصا على متن قوارب إلى الجزيرة في الصباح الباكر، ووصل بحلول الظهيرة حوالي 500 آخرين على متن 10 قوارب إضافية، وفقا لما ذكرت التقارير.

وأظهرت صور أشخاصا يتجمعون في الميناء ليتم نقلهم إلى مركز استقبال.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، وصل آلاف المهاجرين بالقوارب إلى لامبيدوسا، وهي جزيرة صغيرة تقع بين صقلية وشمال أفريقيا.

كانت إيطاليا أعلنت في شهر أغسطس العام الجاري إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بالقوارب بلغ 100 ألف و938 شخصا مقارنة بـ48 ألفا و295 شخصا في نفس الفترة الزمنية في عام 2022.

وأوضحت الوزارة أن من بين هؤلاء المهاجرين، 10 آلاف 290 من القاصرين غير المصحوبين بعائلاتهم، وهو أكبر عدد من القاصرين يتم تسجيله خلال نفس الفترة الزمنية، منذ عام 2017.