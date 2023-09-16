البحيرة: ضبط صاحب مستودع غاز تصرف في 158 أسطوانة برشيد

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شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم السبت، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر شنت حملة تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، برشيد.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مستودع تصرف في 158 أسطوانة غاز منزلي لصاحب المستودعات المغلقة.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.