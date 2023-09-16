 البحيرة: ضبط صاحب مستودع غاز تصرف في 158 أسطوانة برشيد - بوابة الشروق
السبت 16 سبتمبر 2023 10:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

البحيرة: ضبط صاحب مستودع غاز تصرف في 158 أسطوانة برشيد

خميس البرعى
نشر في: السبت 16 سبتمبر 2023 - 10:09 م | آخر تحديث: السبت 16 سبتمبر 2023 - 10:11 م

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم السبت، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر شنت حملة تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، برشيد.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مستودع تصرف في 158 أسطوانة غاز منزلي لصاحب المستودعات المغلقة.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك