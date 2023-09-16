شيرين عبد الوهاب لأنغام عن حفل صوت مصر: تستحقي صوت الوطن العربي

وضعت الفنانة أنغام حدًا للشائعات المتداولة عن وجود خلافات بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية حفل "صوت مصر" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية والذي اشاد به كبار النقاد وصناع الموسيقى في العالم العربي وحقق نجاحًا كبيرًا.

رد أنغام على الخلاف مع شيرين

وكشفت أنغام فى تصريحات صحفية نص رسائل التهانى المتبادلة بينها وبين شيرين عقب حفل "صوت مصر".

حيث وجهت شيرين رسالة ل أنغام عقب نجاح الحفل قائلة: "مساء الخبر يا حبيبة قلبي .. أنا شيرين.. لما تفضى فى أى وقت كلميني علشان عايزة أباركلك على الجمال والعظمة .. صوت مصر وصوت الوطن العربي كله.. تستاهلى كل خير".

رد أنغام على شيرين

وقبيل مغادرة أنغام للسعودية ردت على تهنئة شيرين قائلة: "يا شيرى عاملة إيه يا حبيبتي .. الله يبارك فيكى يا حبيبتي تسلمى لى .. أنا فى المطار طالعه الطيارة وراجعه القاهرة.. عايزة اشوفك يا بنتى وحشتيني.. يا رب تكوني بألف خير يا حبيبة قلبى.. بوسى لى البنات".

لتختتم شيرين: "يا حبيبة قلبي توصلى بالف سلامة يا رب.. وأنا كمان عايزة اشوفك ونفسى اتكلم معاكى.. بس اللي حصل إمبارح حاجه تفرح كده .. وأقل من قيمتك على فكرة.. انت قيمتك أكتر من كده بكتير.. أنا فرحت قوى ان فى السعودية يعملولك حاجة زي كده .. بس المفروض فى كل حته بتغنى فيها يتعملك كده.. فألف ألف مبروك .. وربنا يديم عليكي يا رب نعمة الصوت الحلو.. والصحة ويخليلك عيالك.. ويزود رزقك ويعوضك عن كل حاجه وحشه حصلت فى حياتك".