أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن سفير بلاده لدى النيجر يحتجزه العسكريون الحاكمون، ذاكرا أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن «حصص غذائية عسكرية».

وقال ماكرون، خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا: «في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا».

وأضاف أن العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، يمنعون عن هؤلاء الطعام، وأن السفير يتناول حصصا غذائية عسكرية، كما نقلت قناة العربية.

ويوم الثلاثاء، كشفت باريس أن مسئولا فرنسيا احتجز في النيجر الجمعة الماضي، وطلبت الإفراج الفوري عنه.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ستيفان جوليان الذي أوقف هو رجل أعمال يقيم في النيجر منذ فترة طويلة، وكان ممثلا لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة الفرنسية في سبتمبر، وفق وزارة الخارجية الفرنسية.

وأضافت الوزارة أن فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عنه، موضحة أن السفارة الفرنسية في نيامي كانت تعمل على ضمان حصوله على حماية قنصلية منذ يوم توقيفه.

وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 يوليو الماضي الذي أطاح بالرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم، حيث طالب المجلس العسكري السفير الفرنسي سيلفان إيت، بمغادرة البلاد، لكنه رفض رغم إلغاء السلطات العسكرية امتيازاته وحصانته الدبلوماسية.