ألمانيا لا تستبعد استئناف معالجة طلبات اللجوء من إيطاليا

تمسكت ألمانيا بقرارها بعدم استقبال أي مهاجرين إضافيين من إيطاليا عبر آلية التضامن الطوعية في الوقت الراهن، حسبما ذكرت وزارة الداخلية اليوم السبت.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة (د.ب.أ) ردا على سؤال، إنه في الوقت الحالي، لم يتم إجراء مقابلات تحضيرية لقبول المزيد من الأشخاص من إيطاليا. لكنه لفت إلى أن بعض المهاجرين مروا بهذه العملية بالفعل وسيتم استقبالهم.

وأضاف المتحدث أنه يمكن "استئناف (المقابلات التحضيرية) في أي وقت".

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريحات لقناة "آيه آر دي" التلفزيونية الألمانية في ساعة متأخرة من، مساء أمس الجمعة، إن إجراءات القبول تم تعليقها في وقت سابق هذا الأسبوع "لأن إيطاليا لم تظهر أي استعداد لإعادة الأشخاص بموجب شروط اتفاقية دبلن".

وتنص هذه القاعدة على أنه يجب على طالبي اللجوء - مع استثناءات قليلة - تقديم طلباتهم في أول دولة في الاتحاد الأوروبي تم تسجيلهم فيها لأول مرة.

ويمكن إعادة أولئك الذين يحاولون التقديم في بلد آخر إلى البلد الذي تم تسجيلهم فيه لأول مرة.

وتم تفسير بيانها في البداية بأنه يعني أن ألمانيا ترغب في مواصلة استقبال المهاجرين من إيطاليا طواعية.

وتأتي المناقشات بينما تصل أعداد قياسية من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا، ويصل العديد منهم إلى جزيرة لامبيدوسا، حيث تشهد منشآت طالبي اللجوء ازدحاما شديدا.

وأعلنت السلطات الإيطالية وصول أكثر من 5100 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوسا يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في الجزيرة.

وكانت ألمانيا وعدت في السابق باستقبال 3500 طالب لجوء من الدول الواقعة جنوب أوروبا، والتي تعد نقاط الوصول الأكثر شيوعا للمهاجرين.

وحتى الآن تم نقل 1800 طالب لجوء عبر ما يسمى بآلية التضامن الطوعي، حتى يتمكنوا من متابعة إجراءات اللجوء الخاصة بهم في ألمانيا.

وأعلنت ألمانيا يوم الأربعاء الماضي أنها لن تقبل المزيد من طالبي اللجوء، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأخير في إعادة استقبال المهاجرين بموجب قواعد دبلن.