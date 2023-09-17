النائبة عفاف زهران: قرارات الرئيس السيسي تاريخية وأسعدت المصريين

أشادت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى محافظة بني سويف، مؤكدة أنها تاريخية وانتصار كبير وتصب في صالح شرائح كثيرة من المجتمع، وأسعدت المصريين.

وقالت زهران، في بيان له اليوم، إن قرارات الرئيس السيسي، التي اتخذها اليوم خلال زيارته لمحافظة بني سويف، تؤكد اهتمامه بكل صغيرة وكبيرة، وكل ما يخص حياة المواطن المصري.

وشملت قرارات الرئيس السيسي التي أصدرها خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف اليوم: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكل العاملين بالدولة، وكذلك زيادة الحد الأدنى الأجمالي للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين، وتكليف البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.



وشددت على أن قرارات الرئيس السيسي والخاصة بصغار المزارعين والفلاحين تؤكد اهتمامه بأوضاع الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصري وتؤكد أنه قريب منهم، خاصة إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم من الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.



وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بكل شفافية وصراحة، وزيارته لبنى سويف بمثابة زيارة أب لأسرته حيث حملت الكثير من الرسائل الإيجابية لكل المصريين.

وشددت على أن صعيد مصر شهد طفرة غير مسبوقة في ظل التنمية والمشروعات القومية، وهناك تطور ملموس، مضيفة أن الرئيس السيسي دائما ما ينحاز للبسطاء.