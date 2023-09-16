انطلقت في دبي، اليوم السبت، فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، التي تعد أكبر مسابقة في العالم لحفاظات القرآن الكريم.



وقال إبراهيم محمد بو ملحه مستشار حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إن "الدورة السابعة من المسابقة تقام بمشاركة متسابقات من مختلف أنحاء الوطن العربي ودول العالم.



وأضاف لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ): "استقبلت الجائزة ضيوفها من المتسابقات في دبي، وبدأت جلسات الاستماع لتتولى لجنة تحكيم من الإمارات والسعودية ومصر وسلطنة عمان والبحرين تقييم مستوى المشاركات".



وذكر أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة، المتحدث الرسمي للجائزة:"يشارك في المسابقة متنافسات من 60 دولة من أنحاء العالم، مشيرا إلى أن شروط المشاركة في المسابقة كما هي في الأعوام السابقة ومنها أن لا يزيد عمر المرشحة عن 25 عاما، وأن تكون حافظة للقران ال كريم كاملا مع التجويد".



وقد تنافس في اليوم الأول من المسابقة، منى أحمد محيسن من مصر، وسمية بنت محمد فايز من سنغافورة، وأمة الرحمن بديع كليب من البحرين، وديان كاريسما جبار من ماليزيا، وسيلفا أختار من النمسا، وأسماء عبدالرحمن عبدالله من اليمن، وسمية حيدر من جمهورية القمر، وثناء عدنان من فلسطين، وسميرة نور معلم من فنلندا، ورويدة محمد ابار من كينيا.



ومن المقرر أن تستمر منافسات المسابقة حتى يوم 22 سبتمبر الجاري، ليتم تكريم الفائزات في حفل كبير يقام في دبي.