سكرتير عام الصحفيين: النقابة لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيي مصر

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنَّ النقابة لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيي مصر وستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بما فيها الجنائية التي تعاقب على تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين أو أي تزوير باسم النقابة.

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات لمحرري النقابة اليوم، أن نقابة الصحفيين لن تتهاون في محاربة الكيانات الوهمية التي تسيء لمهنة الصحافة، مشددا على أنه لا يمثل الصحفيين سوى نقابة الصحفيين بمقرها ٤ شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة وفق الدستور.

وذكر أن كل الكيانات أو النقابات التي تدعي أنها خاصة بالصحفيين، هي كيانات وهمية، مؤكدًا مناشدة النقابة لأجهزة الدولة بالتصدي لتلك الكيانات بالتعاون معها.

ووجه الشكر لوزارة الداخية على تحركهم السريع استجابة لبلاغ النقابة والقبض على المتهم وهو من أخطر الأشخاص المتورطين في تزوير كارنيهات النقابة، مناشدا أجهزة الدولة بألا تقدم مزايا لتلك الكيانات الوهمية سواء تعامل المحافظين أو الوزراء أو المسئولين مع الكيانات الوهمية لأنها تسيء لمهنة الصحافة.

وتابع: النقابة ليست ضد من يعملون في المهنة وهم غير أعضاء نقابة ولا من يعمل في موقع حاصل على ترخيص، ولكنها ضد من ينصب باسم الصحافة ويستخدمها في عملية نصب.

ولفت إلى أن المتهم حصل على 7 آلاف جنيه مقابل كارنيه النقابة المزور الذي كان يصدره.