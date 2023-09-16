الداخلية الليبية ترد على تحذير الصليب الأحمر بشأن عمليات الدفن الجماعي العشوائي

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية، طارق الخراز، إن الوضع الإنساني بمدينة درنة لا يزال صعبا للغاية وأكبر من إمكانيات وقدرات السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، إلى مواجهة فرق الإغاثة والإنقاذ صعوبات بشأن استخراج الجثث المتراكمة تحت المياه والأتربة وركام الأبنية المنهارة في درنة، مؤكد أن ليبيا تواجه كارثة عالمية غير مسبوقة لم تشهدها على مدار تاريخها القديم والحديث على صعيد الكوارث الطبيعية.

ورد على تحذيرات الهلال والصليب الدولي بشأن إحداث عمليات الدفن الجماعي العشوائي خللًا في ملف البحث عن المفقودين، قائلا إن إجراءات الدفن الجماعي خلال اليومين الأولين جرت تحت إشراف النيابة العامة في ضوء ما اقتضته المصلحة العامة، نظرا لإعداد الجثث الكبيرة المستخرجة الإثنين الماضي والتي بلغ عددها أكثر من 1169 لا سيما في ظل عدم التعرف على هوية الضحايا.

ولفت إلى لجوء السلطات إلى الدفن الجماعي خشية تحلل الجثامين وتغير معالمها، منوها في الوقت ذاته إلى استلام بعض الأهالي جثث ذويهم ودفنها في مقابر خاصة.

وأشار إلى انتظار وزارة الداخلية تعليمات جديدة من النائب العام الليبي والسلطة القضائية بهذا الصدد حيث من المقرر أن تصبح إجراءات الدفن تحت اختصاصات النيابة العامة في ضوء المصلحة العامة والقانون.

وأعلن عن تجاوز حالات الوفيات 3500 قتيل بمدينة، بالإضافة إلى تخطي إعداد بلاغات عن مفقودي 3 الأف، مؤكدا أن الإحصائيات المعلنة من عدة مصادر خارجية لا تزال مجرد أرقام تنبئية غير رسمية.