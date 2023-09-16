الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل وفدا من وزارة الثقافة بأذربيجان

استقبل السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشئون الإنسانية والثقافية والأسرية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، في مكتبه، وفدًا من أذربيجان برئاسة سعدات يوسفوفا، نائبة وزير الثقافة.

وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن تقديرهما لمستوى العلاقات بين المنظمة وأذربيجان في مجال الثقافة، وتبادلا وجهات النظر حول السبل والوسائل لتعزيز التعاون بين الأمانة العامة للمنظمة وأذربيجان.

وناقش الطرفان سبل المضي قدمًا في تنظيم برامج وأنشطة ثقافية مختلفة في أذربيجان، بما فيها المهرجان الثقافي القادم للمنظمة.

كما ناقش اللقاء الأهمية الكبيرة التي توليها المنظمة للتعاون الثقافي مع دولها الأعضاء، كما تطرق إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.