 الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل وفدا من وزارة الثقافة بأذربيجان - بوابة الشروق
السبت 16 سبتمبر 2023 5:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل وفدا من وزارة الثقافة بأذربيجان


نشر في: السبت 16 سبتمبر 2023 - 5:34 م | آخر تحديث: السبت 16 سبتمبر 2023 - 5:34 م

 استقبل السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشئون الإنسانية والثقافية والأسرية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، في مكتبه، وفدًا من أذربيجان برئاسة سعدات يوسفوفا، نائبة وزير الثقافة.

وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن تقديرهما لمستوى العلاقات بين المنظمة وأذربيجان في مجال الثقافة، وتبادلا وجهات النظر حول السبل والوسائل لتعزيز التعاون بين الأمانة العامة للمنظمة وأذربيجان.

وناقش الطرفان سبل المضي قدمًا في تنظيم برامج وأنشطة ثقافية مختلفة في أذربيجان، بما فيها المهرجان الثقافي القادم للمنظمة.

كما ناقش اللقاء الأهمية الكبيرة التي توليها المنظمة للتعاون الثقافي مع دولها الأعضاء، كما تطرق إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك