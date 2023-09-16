تنطلق اليوم السبت فعاليات مهرجان "أكتوبر فيست" الشهير للبيرة في مدينة ميونخ، عاصمة ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.



وفي تمام الساعة الـ12 ظهرا "التوقيت المحلي" يفتتح عمدة ميونخ ديتر رايتر، المهرجان رسميا عبر نقر أول برميل جعة في المهرجان، ثم يسلم أول كوب منه لرئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس سودر.



وتقليديا يراقب الحضور عن كثب عدد الضربات التي يضربها عمدة ميونخ حتى ينجح في فتح أول برميل بيرة.



ومن المتوقع أن يرتاد المهرجان الشهير عالميا هذا العام ما لا يقل عن 6 ملايين زائر، ومع اختفاء المخاوف من الجائحة منذ فترة طويلة وتوقعات بطقس جيد خلال فترة المهرجان الخريفي، هناك آمال كبيرة في حدوث تدفق واسع للزائرين.



وعلاوة على ذلك، من المقرر أن يستمر مهرجان هذا العام يومين أكثر من المعتاد، وتم تمديده إلى ما بعد عطلة نهاية أول أسبوع في أكتوبر حتى الثلاثاء 3 أكتوبر، ليتوافق مع توقيت العطلة الوطنية لإحياء ذكرى إعادة توحيد ألمانيا.



ومع ذلك، يخيم التضخم المرتفع على المهرجان، حيث تبلغ تكلفة لتر البيرة ما بين 12.60 يورو و14.90 يورو هذا العام، بزيادة قدرها 6.1% عن العام الماضي.



ولأول مرة ستكون مياه الشرب المجانية متاحة في 4 موزعات مياه في أرض المهرجان هذا العام.



وكما هو الحال في كل عامين، يجذب المهرجان الذي يقام في حديقة "تيريزينفيزه" بميونخ الزوار بألعاب دوامة الخيل التاريخية وموسيقى الفرق النحاسية التقليدية.



ومن المقرر أن ينتشر حوالي 600 ضابط شرطة في الخدمة خلال المهرجان، بالإضافة إلى حوالي 450 مسعفا و55 طبيبا و2000 مضيف.



ويُحظر مجددا جلب الحقائب الكبيرة وحقائب الظهر إلى موقع المهرجان لأسباب أمنية.