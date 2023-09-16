 الرئيس السيسي يهنئ دولة بابوا غينيا الجديدة بمناسبة يوم الاستقلال - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ دولة بابوا غينيا الجديدة بمناسبة يوم الاستقلال

أ ش أ
نشر في: السبت 16 سبتمبر 2023 - 5:07 م | آخر تحديث: السبت 16 سبتمبر 2023 - 5:07 م
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى السير بوب دادي الحاكم العام لدولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة؛ بمناسة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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