الخارجية الإيرانية: قرار طهران بشأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيادي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن قرارها بشأن سحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار سيادي، لافتة إلى أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) أساءت استغلال مجلس محافظي الوكالة لتخريب أجواء التعاون بينها وبين إيران.



وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "قرارنا بشأن مفتشي الوكالة الدولية سيادي ويستند إلى القرارات الدولية واتفاقية الضمانات الشاملة، وستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاونها الإيجابي في إطار الاتفاقيات، مع التأكيد على ضرورة حياد الوكالة"، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية.



وأضاف: "على الرغم من التعاون الإيجابي والبناء والمستمر لإيران مع الوكالة، فإن الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة أساءت استغلال مجلس المحافظين لأغراضها السياسية الخاصة بالغطرسة، وبهدف تخريب أجواء التعاون بين إيران والوكالة".



ويتولى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالعمل في إيران، مهام التحقق في إطار اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.