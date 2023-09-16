مظاهرة لليمين المتطرف ضد الحكومة الألمانية بمشاركة نحو ألفي شخص

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تظاهر نحو ألفي شخص من اليمين المتطرف ضد الحكومة الألمانية، اليوم السبت، في مدينة ماجديبورج بوسط البلاد.

وانضم أنصار جماعات وأحزاب متطرفة مثل "البديل من أجل ألمانيا" بهتافات من بينها "انهضي يا ألمانيا وأعيدي تطبيق الديمقراطية" للحدث الذي وصف بأنه "تجمع غير حزبي ليوم الحقيقة على مستوى البلاد".

وكانت جماعات منتقدة لتدابير الحماية من كوفيد 19، حاضرة كذلك في الاحتجاج في ساحة الكاتدرائية.

وجرى خلال الحدث كذلك رفع لافتات وأعلام تحمل كتابات مثل "أصحاء بدون إكراه" و"يتعين أن يتحمل السياسيون المسؤولية".

وكانت هناك مظاهرة مضادة أخرى أقل حجما شارك فيها نحو 140 شخصا تحت شعار "عندما تقف ألمانيا، نجلس نحن".

وقال منسقو هذا الاحتجاج إنهم يريدون الإشارة إلى مقاومة الأيديولوجيات اليمينية وروايات المؤامرة.

وذكرت الشرطة بعد الظهر أنه لم تكن هناك اضطرابات أو حوادث خطيرة حتى الآن.