أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، انتظام العمل بمجموعات الدعم المدرسي بمدارس البحيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور وتيسيرا على أبنائنا الطلاب، بالتزامن مع الاستعدادات التي تقوم بها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وكشف "الديب"، عن وضع آليات منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، والمجموعات اختيارية بمقابل مادي مناسب وبسيط، وتجهيز القاعات الخاصة بتلك المجموعات بالمدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بجميع الإمكانيات اللازمة تقدم من خلال أفضل العناصر والخبراء في مختلف المواد.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع انتظام مجموعات الدعم المدرسي، تشن الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والشرطة حملات يومية على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها وتشميعها.