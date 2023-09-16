الحبس سنة مع الشغل والغرامة 10 آلاف لمتهم بإحراز الهيروين المخدر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس؛ برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز المواد المخدرة "الهيروين".



أمرت النيابة العامة بالمعادي، إحالة المتهم "محمود .ر" إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وكشفت شهادة معاون مباحث المعادي، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم في القضية رقم 3051 لسنة 2023 جنح المعادي توجه لضبط المتهم وحال ذلك عثر بحوزته على جوهر لمخدر الهيروين.



وثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لمخدر الهيروين وقد وزن 5.40 جرام.